Город Каменногорск в Выборгском районе отпраздновал 70-летие

Каменногорск отпраздновал свой 70-летний юбилей. Поздравить небольшой город в Выборгском районе приехало сразу несколько иностранных делегации.

Каменногорск отметил свой 70-летний юбилей. Удивительным на праздновании стало то, как много иностранных гостей приехали поздравить небольшой город со сцены. Очевидно, что несмотря на свой небольшой размер (в Каменногорске проживает всего 6,5 тысяч человек) международное сотрудничество город поддерживает на серьезном уровне.

Так делегации из Финляндии приехали в Каменногорск, чтобы вручить поселению сразу несколько памятных наград. Одной из них стала награда за плодотворное сотрудничество от фонда "Вуокса". Кстати, одиннадцатая по счету, выданная фондом за время его существования. И учитывая, что самой первой был удостоен президент Финляндии, вероятно - это большая честь для небольшого города, что с первым лицом соседней страны его разделяет всего десять наград.

Также на дне города чествовали новоявленного почетного горожанина. Им стал Паршин Юрий Николаевич, родившийся в 1927 году и всю свою трудовую жизнь после окончания службы во флоте посвятивший Каменногорску.

Напомним, что город стал одним из трёх населенных пунктов Выборгского района, чей день рождения пришелся на субботу. Так, одновременно с Каменногорском, праздничные даты отметили поселок Рощино и поселок Кондратьево.

Фото, видео: Piter.TV