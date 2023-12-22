Дорожники отремонтируют въезд в Каменногорск

Подрядчику предстоит укрепить обочины, нанести разметку и установить новые дорожные знаки.

В Выборгском районе Ленобласти планируют привести в порядок въезд в Каменногорск. Специалисты уложат новый асфальт на участке дороги между Выборгом и Приозерском. Об этом сообщили в пресс-службе дорожного комитета региона.

Протяженность полотна составляет два километра. Подрядчику предстоит укрепить обочины, нанести разметку и установить новые дорожные знаки.

Въезд в Каменногорск в Выборгском районе (город известен на весь мир самой древней в мире рыболовной сетью. 8 тысяч лет лежала под торфом, родимая) от дороги между Выборгом и Приозерском обновится. Асфальт пройдет по берегу озера и символично остановится у церкви. Пресс-служба комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области

Кроме того, в Ленобласти хотят отремонтировать участок дороги между Боровинкой и Бородинским. Проект отправили на экспертизу.

Извилистый путь между Боровинкой и Бородинским намечено спрямить и заасфальтировать. Проектная документация на реконструкцию участка сейчас на оценке в экспертизе. Пресс-служба комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области

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Фото: Piter.tv