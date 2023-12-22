По нечетной стороне бульвара Алексея Толстого в Пушкине закроют движение транспорта

Объезд: Оранжерейная улица, Ленинградская улица, Железнодорожная улица, улица Генерала Хазова, Школьная улица.

В Пушкине ограничат проезд по нечетной стороне бульвара Алексея Толстого в направлении от Железнодорожной улицы к Школьной улице. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Водители не смогут ездить по этому участку дороги с 21 марта по 24 апреля. В Пушкинском районе стартуют работы по реконструкции теплосети.

Объезд: Оранжерейная улица, Ленинградская улица, Железнодорожная улица, улица Генерала Хазова, Школьная улица. Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что в Курортном районе с 21 марта ограничивается движение по Владимирскому проспекту.

Фото: Piter.tv, пресс-служба ГАТИ