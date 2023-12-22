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В Курортном районе с 21 марта ограничивается движение по Владимирскому проспекту
Сегодня, 11:53
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В Курортном районе с 21 марта ограничивается движение по Владимирскому проспекту

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На Владимирском проспекте пройдут работы по размещению временных ограждений.

В Курортном районе ограничат проезд с 21 по 27 марта. Речь идет об участке у дома 15 корпус 2 литера Е по Владимирскому проспекту в Сестрорецке. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

На Владимирском проспекте пройдут работы по размещению временных ограждений. Подрядчик сделает безопасный проход пешеходов на время ремонта. 

Водителей попросили планировать маршруты следования заранее с учетом вводимых ограничений на дорогах. 

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.

Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что с 18 марта по 18 апреля будет полностью закрыто движение на подъезде к Кронштадту.

Фото: Piter.tv, пресс-служба ГАТИ

Теги: владимирский проспект, гати, сестрорецк, транспорт
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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