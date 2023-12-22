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С 18 марта по 18 апреля будет полностью закрыто движение на подъезде к Кронштадту
Сегодня, 11:51
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

С 18 марта по 18 апреля будет полностью закрыто движение на подъезде к Кронштадту

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Дирекция КЗС сообщает о ремонте деформационного шва на мосту водопропускного сооружения В-2.

С 18 марта по 18 апреля будет полностью закрыто движение транспорта по внешнему кольцу на 120-м километре КАД на подъезде к Кронштадту. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту.

Дирекция КЗС сообщает о ремонте деформационного шва на мосту водопропускного сооружения В-2. В указанный период будет полностью перекрыто движение по внешнему кольцу КАД, с организацией временной схемы реверсивного движения по внутреннему кольцу – по одной полосе в каждом направлении.

Схема: Комитет по транспорту

Схема изменения организации движения согласована с ГИБДД.

В Зеленогорске до 25 марта перекроют проезд по проспекту Красных Командиров.

Фото: Piter.tv

Теги: автомобили, движение, кронштадт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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