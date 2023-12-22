В Зеленогорске до 25 марта перекроют проезд по проспекту Красных Командиров

В Курортном районе введут ограничения на проспекте Красных Командиров. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.
В Зеленогорске с 16 по 25 марта водители не смогут проехать по участку дороги от Торфяной улицы до 1-го Торфяного переулка. Ограничения ввели в связи с работами по прокладке водопроводной сети.
Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.
Пресс-служба ГАТИ
Ранее мы писали, что проезд по улице Дыбенко частично заблокируют с 16 марта.
Фото: Piter.tv
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