В Зеленогорске до 25 марта перекроют проезд по проспекту Красных Командиров

Ограничения ввели в связи с работами по прокладке водопроводной сети.

В Курортном районе введут ограничения на проспекте Красных Командиров. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

В Зеленогорске с 16 по 25 марта водители не смогут проехать по участку дороги от Торфяной улицы до 1-го Торфяного переулка. Ограничения ввели в связи с работами по прокладке водопроводной сети.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что проезд по улице Дыбенко частично заблокируют с 16 марта.

Фото: Piter.tv