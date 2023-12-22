Проезд по улице Дыбенко частично заблокируют с 16 марта

Участок дороги перекроют в связи с производством работ по реконструкции газопровода.

В Невском районе с 16 марта ограничат движение транспорта. Речь идет об участке у Товарищеского проспекта. Водители не смогут ездить по этому участку до 8 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Проезд ограничат в связи с производством работ по реконструкции газопровода. Кроме того, для водителей перекроют участок Товарищеского проспекта у улицы Дыбенко с 16 марта по 15 мая.

В ГАТИ порекомендовали автомобилистам планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что с 15 марта ограничат проезд по Киевскому шоссе в Пушкине.

Фото: Piter.tv, пресс-служба ГАТИ