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Проезд по улице Дыбенко частично заблокируют с 16 марта
Сегодня, 15:02
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Проезд по улице Дыбенко частично заблокируют с 16 марта

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Участок дороги перекроют в связи с производством работ по реконструкции газопровода.

В Невском районе с 16 марта ограничат движение транспорта. Речь идет об участке у Товарищеского проспекта. Водители не смогут ездить по этому участку до 8 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Проезд ограничат в связи с производством работ по реконструкции газопровода. Кроме того, для водителей перекроют участок Товарищеского проспекта у улицы Дыбенко с 16 марта по 15 мая. 

В ГАТИ порекомендовали автомобилистам планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.

Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что с 15 марта ограничат проезд по Киевскому шоссе в Пушкине.

Фото: Piter.tv, пресс-служба ГАТИ

Теги: ограничат проезд, товарищеский проспект, транспорт, улица дыбенко
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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