В субботу в Выборгском районе отметят сразу несколько дней города

В субботу, 11 августа, Дни города и поселка отметят жители Каменногорска, Рощино и Кондратьево. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.
В этот день соберутся представители администрации, жители и гости населенных пунктов, пройдет праздничное шествие колонн. Также будут честовать жителей, внесших вклад в развитие поселений. На протяжении всего дня будут работать ярмарки и аттрационы.
В Камменогорске в честь 70-летия пройдет праздник "Есть город на свете, где сердцу теплей". Шествие начнется в 12:45, после этого, в 13:00 начнется сам праздник. Позже состоится турнир по футболу, концертная программа и фейрверк.
В этот же день Рощино отметит свое 459-летие. Шествие колонн пройдет в 14:30 от стадиона до сквера у ДК. Позже начнется концерт с участием танцоров, солистов и других артистов.
Также в Кондратьево пройдет праздничное мероприятие "С любовью к людям и земле".
В 12.00 состоится футбольный матч, посвященный 70-летию поселка. В 16:00 откроется праздник.
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Фото: Мария Орешкина/ Вк