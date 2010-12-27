В субботу в Выборгском районе отметят сразу несколько дней города

И день села в Кондратьево.

В субботу, 11 августа, Дни города и поселка отметят жители Каменногорска, Рощино и Кондратьево. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В этот день соберутся представители администрации, жители и гости населенных пунктов, пройдет праздничное шествие колонн. Также будут честовать жителей, внесших вклад в развитие поселений. На протяжении всего дня будут работать ярмарки и аттрационы.

В Камменогорске в честь 70-летия пройдет праздник "Есть город на свете, где сердцу теплей". Шествие начнется в 12:45, после этого, в 13:00 начнется сам праздник. Позже состоится турнир по футболу, концертная программа и фейрверк.

В этот же день Рощино отметит свое 459-летие. Шествие колонн пройдет в 14:30 от стадиона до сквера у ДК. Позже начнется концерт с участием танцоров, солистов и других артистов.

Также в Кондратьево пройдет праздничное мероприятие "С любовью к людям и земле".

В 12.00 состоится футбольный матч, посвященный 70-летию поселка. В 16:00 откроется праздник.

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Фото: Мария Орешкина/ Вк