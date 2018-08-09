На "Аллее актёрской славы" в Выборге появилась новая звезда

Имя Светланы Светличной стало 39-м именем высеченным в камне рядом с кинотеатром "Выбор-Палас".

Имя Светланы Светличной, исполнившей роли в таких известных отечественных фильмах, как Бриллиантовая рука, Семнадцать мгновений весны и Герой нашего времени стало 39-м по счету именем, высеченным в камне на "Аллее актёрской славы", расположенной параллельно улице Крепостная, неподалеку от кинотеатра "Выборг-Палас". Рядом с именной гранитной плитой такой можно увидеть и отпечаток ладони актрисы.

Открывать новые звезды стало доброй традицией в преддверии фестиваля российского кино "Окно в Европу". Так с 1998 года "Аллея славы" пополнилась именами и отпечатками рук известнейших деятелей искусства, таких как Вячеслав Тихонов и Людмила Гурченко, режиссеров Алексея Балабанова и Алекся Германа, а также французско-российского актера мирового масштаба, Жерара Депардье.

Выполнена аллея по образу и подобию Голливудской "Аллеи славы", где также деятели искусства и масс-медиа, получившие значительное общественное признание увековечиваются в камне. Разница заключается в том, что в Выборге звезды устанавливаются исключительно деятелям киноискусства.

Фото, видео: Piter.TV