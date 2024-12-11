На въезде в Каменногорск в Ленобласти обновили асфальт

Так, укреплены обочины, нанесена новая разметка, и установлены знаки.

Въезд в Каменногорск обновлен по просьбам местных жителей. Об этом сообщили в дорожном комитете Ленобласти 14 января.

В Выборгском районе дорожники заменили более 2 километров дороги между Выборгом и Приозерском. Работы провели в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", на смену которому пришел проект "Инфраструктура для жизни".

Так, укреплены обочины, нанесена новая разметка, и установлены знаки.

Ранее мы рассказывали о том, что на Гостилицком шоссе в Ленобласти обновили асфальт.

Фото: пресс-служба дорожного комитета Ленобласти