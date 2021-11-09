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На Ланском шоссе заменили 49 тыс. "квадратов" асфальта
Сегодня, 12:04
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На Ланском шоссе заменили 49 тыс. "квадратов" асфальта

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Сейчас идет ремонт тротуаров и восстанавливается благоустройство.

На Ланском шоссе заменили 49 тыс. квадратных метров асфальта.  Специалисты приводили в порядок участок от набережной Чёрной речки до проспекта Энгельса. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Северной столицы. 

Протяженность отрезка составила 1,85 километра. Сейчас идет ремонт тротуаров и восстанавливается благоустройство.

Недавно в Приморском районе отремонтировали еще три участка. Специалисты обновили трёхкилометровое полотно в зоне трамвайных путей на улице Савушкина — от улицы Академика Крылова до Планерной. Подрядчик заменил 1,5 километра проезжей части на Школьной улице от Яхтенной до Савушкина. Рабочие привели в порядок  километровый отрезок проезжей части Аэродромной улицы вместе с тротуарами.

Всего в этом году дорожники обновят асфальт и благоустроят почти 170 километров дорог Северной столицы.

Ранее мы писали, что с 13 июля закрывается движение транспорта по Дровяной улице.

Фото: Telegram / Правительство Санкт-Петербурга 

Теги: замена асфальта, ланское шоссе
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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