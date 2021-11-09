На Ланском шоссе заменили 49 тыс. "квадратов" асфальта

Сейчас идет ремонт тротуаров и восстанавливается благоустройство.

На Ланском шоссе заменили 49 тыс. квадратных метров асфальта. Специалисты приводили в порядок участок от набережной Чёрной речки до проспекта Энгельса. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Северной столицы.

Протяженность отрезка составила 1,85 километра. Сейчас идет ремонт тротуаров и восстанавливается благоустройство.

Недавно в Приморском районе отремонтировали еще три участка. Специалисты обновили трёхкилометровое полотно в зоне трамвайных путей на улице Савушкина — от улицы Академика Крылова до Планерной. Подрядчик заменил 1,5 километра проезжей части на Школьной улице от Яхтенной до Савушкина. Рабочие привели в порядок километровый отрезок проезжей части Аэродромной улицы вместе с тротуарами.

Всего в этом году дорожники обновят асфальт и благоустроят почти 170 километров дорог Северной столицы.

Ранее мы писали, что с 13 июля закрывается движение транспорта по Дровяной улице.

Фото: Telegram / Правительство Санкт-Петербурга