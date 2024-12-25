В Приморском районе школьница выпала из окна во время уборки

Сейчас девочка находится в реанимации.

В Приморском районе Петербурга школьница оказалась на улице, пока мыла окна. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

По предварительным данным, 15-летнюю девочку днем 2 января госпитализировали в тяжелом состоянии в больницу святой Марии Магдалины с Ланского шоссе. У пострадавшей диагностировали кататравму, множественные переломы грудных и поясничных позвонков. Сейчас она находится в реанимации.

Уточняется, что гражданка Таджикистана по неосторожности упала с третьего этажа. Ее семья полная и благополучная, они приехали в Северную столицу в прошлом году.

Ранее мы рассказывали о том, что мать задушила восьмилетнего ребенка и выпала в окно на 10-й Советской улице.

Фото: Piter.TV