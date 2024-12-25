Мать задушила восьмилетнего ребенка и выпала в окно на 10-й Советской улице

Трагедия произошла ночью 2 января.

В доме на 10-й Советской улице мать задушила восьмилетнего сына. По информации издания 78.ru, во время происшествия отец был на работе. После убийства ребенка женщина выпала в окно и погибла.

Как сообщает журналистский источник, перед самым Новым годом местная жительница страдала от навязчивых мыслей – она думала, что ее сына мучает неопределенная болезнь (при этом врачи не подтверждали никакого заболевания). Накануне праздника женщина выглядела особенно отрешенной и смурной.

По факту происшествия правоохранительными органами возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали о двоих хулиганах в масках и колпаках, которые терроризируют жителей Суздальского проспекта.

Фото: Piter.TV