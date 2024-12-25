Двое в масках и колпаках терроризируют жителей Суздальского проспекта

Без видимых причин подростки нападают на местных с "перцовками" и сигнальным пистолетом.

Полиция разыскивает двух подростков, которые совершили нападение как минимум на двух жителей домов на Суздальском проспекте, – сообщает Telegram-канал "Mash на Мойке".

По информации издания, молодые люди скрываются под масками с изображениями черепов и носят новогодние колпаки. Они вооружены баллонами с перцовым газом и сигнальным пистолетом. У одной из жертв хулиганских действий в больнице диагностировали химические ожоги лица и шеи, у второй – обнаружили сильные ушибы и ссадины на руках.

По словам одного из пострадавших, подростки подошли к нему с просьбой о сигарете, после чего без ясных причин напали на него. В отношении обоих нападавших в полиции возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (Хулиганство).

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Фото: Piter.TV