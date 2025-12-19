Распылившей перцовый газ в автобусе петербурженке запретили покидать город

Петербурженке ограничили свободу передвижения после инцидента в автобусе.

Суд в Санкт-Петербурге избрал меру процессуального принуждения в отношении местной жительницы, которая применила перцовый баллончик в салоне городского автобуса.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, инцидент произошел три дня назад в автобусе маршрута номер 174. Женщина по имени Ксения Парфенова вступила в конфликт с 52-летним пассажиром. Перепалка переросла в ссору на повышенных тонах, после чего было применено средство самообороны в виде перцового газа.

Пострадавший пассажир обратился за медицинской помощью. После осмотра врачами его отпустили, состояние было признано удовлетворительным.

При рассмотрении вопроса в суде Ксения Парфенова возражала против избрания меры. Несмотря на это, суд принял решение ограничить ее в определенных действиях.

Женщине запрещено общаться со свидетелями и потерпевшим по делу. Также ей установлен запрет на выезд за пределы Ленинградской области.

Фото: Piter.TV