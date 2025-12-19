На Байконурской улице пассажирка распылила перцовку в ходе спора в автобусе

Пострадавший мужчина обратился к врачам, задержанной грозит уголовное дело.

В Приморском районе Санкт-Петербурга задержана женщина, применившая перцовый баллон в ходе конфликта с другим пассажиром в общественном транспорте. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Всё произошло вечером 16 января на остановке на пересечении Байконурской и Парашютной улиц. По предварительным данным, между 40-летней безработной жительницей города и 52-летним мужчиной в салоне автобуса №171 произошёл конфликт, в ходе которого женщина распылила содержимое перцового баллончика в сторону оппонента.

Прибывший наряд полиции задержал подозреваемую на месте. Изъятый баллончик направлен на экспертизу. На женщину составлен протокол об административном правонарушении по статье "Мелкое хулиганство" (ст. 20.1 КоАП РФ). Пострадавший мужчина обратился за медицинской помощью и после осмотра был отпущен на амбулаторное лечение. Он также написал заявление в полицию. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: PIiter.TV