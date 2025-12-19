Женщину доставили в больницу после возгорания в доме в центре Петербурга

В Петроградском районе потушили пожар на кухне.

В жилом доме на улице Кропоткина в Петроградском районе Санкт-Петербурга вечером 16 января произошёл пожар в двухкомнатной квартире, в результате которого пострадала женщина, госпитализированная в медицинское учреждение. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по городу.

Сообщение о возгорании поступило в оперативные службы вечером. Огонь охватил кухонное помещение в квартире. Площадь пожара составила пять квадратных метров. Пожарно-спасательным подразделениям потребовалось около одного часа для полной ликвидации открытого горения.

На месте происшествия работали три единицы специальной техники. В тушении были задействованы пятнадцать сотрудников МЧС.

Одна женщина получила повреждения в результате пожара. После оказания первой помощи на месте её госпитализировали в городскую больницу. Причины возгорания и обстоятельства происшествия устанавливаются. Специалисты приступили к осмотру места пожара для определения его очага и возможных нарушений правил пожарной безопасности.

Ранее мы рассказывали о том, что росгвардейцы обнаружили загоревшуюся машину на 17-й линии В. О. и вызвали пожарных.

Фото: Piter.TV