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На развязке Софийской улицы с КАД Петербурга завершен ремонт асфальта
Сегодня, 12:39
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На развязке Софийской улицы с КАД Петербурга завершен ремонт асфальта

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Завершающим этапом работ стало нанесение дорожной разметки.

На транспортной развязке Софийской улицы с Кольцевой автодорогой (КАД) Петербурга завершился ремонт. Так, на путепроводе и съездах, ведущих к нему, выполнены работы по замене асфальтобетонного покрытия, сообщили в пресс-службе ГБУ "Мостотрест".

На путепроводе, пандусах и съездах развязки удалили изношенное покрытие, восстановили защитный слой гидроизоляции сооружения, а после – уложили два слоя нового асфальта. В общей сложности площадь покрытия составила 30 тыс. "квадратов". 

Завершающим этапом работ стало нанесение дорожной разметки. В настоящее время все ограничения движения сняты, и автомобилисты могут пользоваться привычным маршрутом. 

Ранее мы рассказывали о том, что перекресток около деревни Сярьги во Всеволожском районе расширяют до трех полос. 

Фото: пресс-служба СПб ГБУ "Мостотрест"

Теги: замена асфальта, кад петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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