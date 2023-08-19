На развязке Софийской улицы с КАД Петербурга завершен ремонт асфальта

Завершающим этапом работ стало нанесение дорожной разметки.

На транспортной развязке Софийской улицы с Кольцевой автодорогой (КАД) Петербурга завершился ремонт. Так, на путепроводе и съездах, ведущих к нему, выполнены работы по замене асфальтобетонного покрытия, сообщили в пресс-службе ГБУ "Мостотрест".

На путепроводе, пандусах и съездах развязки удалили изношенное покрытие, восстановили защитный слой гидроизоляции сооружения, а после – уложили два слоя нового асфальта. В общей сложности площадь покрытия составила 30 тыс. "квадратов".

Завершающим этапом работ стало нанесение дорожной разметки. В настоящее время все ограничения движения сняты, и автомобилисты могут пользоваться привычным маршрутом.

Ранее мы рассказывали о том, что перекресток около деревни Сярьги во Всеволожском районе расширяют до трех полос.

Фото: пресс-служба СПб ГБУ "Мостотрест"