В Красносельском началось строительство канализационно-очистных сооружений

Окончание строительства канализационно-очистных сооружений запланировано на сентябрь 2021 года.

В поселке Красносельском началось строительство канализационно-очистных сооружений производительностью 500 м3/сутки. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Сейчас идет подготовка основания административно-бытового здания, ведутся бетонные работы и частичная прокладка наружных сетей. Ход работ недавно проверил глава районной администрации Ильдар Гилязов, руководитель ГУП "Леноблводоканал" Сергей Морозов, глава администрации Красносельского поселения Михаил Торопов.

В поселке появится дизельная электростанция, площадка под контейнеры для обезвоженных осадков, пожарные резервуары, аккумулирующий резервуар поверхностных вод, подземный резервуар для аварийного слива топлива.

Окончание строительства канализационно-очистных сооружений запланировано на сентябрь 2021 года.

Ранее в Рябово запустили модульную станцию для очистки питьевой воды.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО