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В Рябово запустили модульную станцию для очистки питьевой воды
Сегодня, 13:17
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nastya960

В Рябово запустили модульную станцию для очистки питьевой воды

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В запуске модульной станции принял участие глава администрации Выборгского района Ильдар Гилязов.

В поселке Рябово Приморского городского поселения состоялся запуск новой модульной станции для очистки питьевой воды. Система водоснабжения поселка обслуживает свыше 700 жителей. В запуске модульной станции принял участие глава администрации Выборгского района Ильдар Гилязов. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Для улучшения качества питьевой воды ГУП "Леноблводоканал" установил модульную станцию водоподготовки производительностью 252 кубометра в сутки. Станция питается из двух артезианских скважин, их также привели в порядок. 

Примечательно, что в Год чистой воды, объявленный в Ленобласти, чистая вода приходит в дома жителей небольших населенных пунктов Выборгского района.

Ильдар Гилязов, глава администрации Выборгского района

Модульные станции – эффективное решение для поселений менее 5000 человек. Их технологическое оборудование настраивается индивидуально под химический состав природной воды. Работа станции целиком автоматизирована.

Также сегодня в Выборге установили дополнительные урны.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Теги: вода, ильдар гилязов, леноблводоканал, рябово
Категории: Выборг, Лента новостей,

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