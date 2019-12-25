В Выборге установили дополнительные урны

Решение о том, что дополнительные урны необходимо разместить в Старом городе, было принято рабочей группой по вопросам улучшения качества городской среды в границах исторического центра города Выборга.

Два десятка емкостей для сбора мусора разместили в исторической части Выборга 14 мая. Всего по программе благоустройства города было приобретено сорок деревянных урн на бетонном основании. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Решение о том, что дополнительные урны необходимо разместить в Старом городе, было принято рабочей группой по вопросам улучшения качества городской среды в границах исторического центра города Выборга. Рабочая группа была создана по распоряжению главы администрации Выборгского района Ильдара Гилязова.

Средства на приобретение урн были заложены в местном бюджете – по решению городских депутатов, которое было принято 20 апреля 2021 года.

Еще двадцать урн будут разместят в Старом городе на следующей неделе. Обслуживаем новых урн будет заниматься городской Комбинат благоустройства.

Накануне Ильдар Гилязов осмотрел дворы, которые будут благоустроены этим летом.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО