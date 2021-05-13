Ильдар Гилязов осмотрел дворы, которые будут благоустроены этим летом

Например, во дворе дома №15 по Кривоносова заасфальтируют проезд, демонтируют старую и установят новую детскую площадку.

Глава администрации Выборгского района Ильдар Гилязов и депутат ЗакСа Ленобласти Михаил Макаров 13 мая осмотрели дворовые территории, которые будут благоустроены этим летом. В рамках программы "Благоустройство МО "Город Выборг" по запросам городских депутатов в 2021 году запланированы работы на 27 территориях на общую сумму 36,8 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Например, во дворе дома №15 по Кривоносова заасфальтируют проезд, демонтируют старую и установят новую детскую площадку. В ходе осмотра данного двора Ильдар Гилязов обратил внимание на состояние забора, примыкающего к территории, и поручил комитету по городскому хозяйству направить письмо собственнику ограждения, чтобы предотвратить возможное разрушение. Также глава администрации поддержал инициативу жителей, которые предложили расписать забор. Если собственник окажется не против, забор распишут волонтеры и сотрудники Выборгского благотворительного фонда защиты детей "Дикони".

В этом дворе живет много детей. На проекте видно, что площадка получится очень хорошая. Виктория Шутова, директор фонда "Дикони"

Как рассказал председатель комитета по городскому хозяйству Алексей Туркин, этим летом будут благоустроены 8 детских площадок. Работы будут проведены по следующим адресам: ул. Комсомольская, д.11; пр. Ленина, д.9; Московский пр.16; ул. Мира, д.17; Приморское шоссе, д.28; ул. Гагарина, д.27; пр. Победы, д. 27; ул. Кировские Дачи, д.7.

К тому же, по обращению депутата областного ЗакСа Михаила Макарова в программе были запланированы дополнительные средства:

- на проектирование благоустройства и водоотведения с дворовой территории дома №4а по пр. Победы (500 тысяч рублей);

- на подготовку основания под спортивную и детскую площадки на пересечении улиц Центральной и 1-ой Бригадной (2 млн рублей);

- благоустройство дворовой территории с подъездными путями в районе дома №9 по ул. Приморской (4,5 млн рублей).

Ильдар Гилязов и Михаил Макаров также побывали во дворе дома №45 по улице Гагарина. Летом здесь будет выполнено устройство парковки и тротуара. Жители пообещали организовать народный контроль за ходом работ и поинтересовались, продолжится ли ремонт дорог в Выборге, начавшийся в апреле.

Глава администрации Выборгского района сообщил, что в сейчас ведется восстановление верхнего слоя дорожного покрытия картами, ликвидация сверхнормативной ямочности в Южном микрорайоне. Работы на дорогах, межквартальных проездах, тротуарах будут вестись в течение всего лета.

Ранее в Выборге презентовали два проекта благоустройства Батарейной горы.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Видео: Instagram / @igvbg