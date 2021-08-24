Светлана Журова посетила среднюю школу в поселке Житково

Житковская школа известна в области тем, что она первая и пока единственная перешла на геотермальное отопление. Это позволило экономить до 60% затрат на тепло.

Школа поселка Житково возрождается: в новом учебном году здесь сядут за парты на 10 человек больше. По словам директора Светланы Зигиновой, причин этому может быть несколько: ремонт и новая система отопления делают пребывание детей на уроках намного комфортнее. Обновленное учебное заведение осмотрела депутат Госдумы Светлана Журова, вместе с ней сюда приехали депутаты областного ЗакСа Михаил Макаров и Олег Петров.

В ходе экскурсии по школе они заглянули в музей "Боевой славы". В музее представлены как биографические данные защитников Отечества, так и военные артефакты, обнаруженные в этих местах.

Житковская школа известна в области тем, что она первая и пока единственная перешла на геотермальное отопление. Это позволило экономить до 60% затрат на тепло.

В первый класс в сентябре идут шесть детей, сегодня можно быть уверенными – ребята не будет мерзнуть. Опыт прошлой зимы это подтверждает.

Дети должны приходить в школу, оснащенную и современным оборудованием, и красивую. Чтобы и тепло было, и светло. Здесь не было ни тепла, ни света. Этой зимой у нас испытание было великолепнейшее, мы прошли 32 градуса мороза, но дети сидели в рубашечках и пиджачках. Олег Петров, депутат ЗакСа Ленобласти

Сегодня эта идея вызывает интерес у многих образовательных учреждений. Вполне вероятно, что следующим объектом для внедрения новых технологий станет Лесогорский детский сад. По последним данным, в Житковской школе учатся 60 детей, 10 из них были зачислены буквально на днях. В школе свежий косметический ремонт: выкрашены стены и полы, установлены новые окна.

Также депутаты оценили капитальный ремонт спортивного зала. Здесь обновлены стены, потолки, пол, появились новые раздевалки и санузел.

По словам директора, планов еще много, впереди строительство школьного стадиона. Тогда уже у всех жителей поселка появится возможность заниматься спортом.

Также в Рощинском центре образования 1 сентября откроется "Точка роста".

Видео: МГ "Наш город"