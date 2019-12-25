В Рощинском центре образования 1 сентября откроется "Точка роста"

"Точки роста" позволяют освоить на новом качественном уровне основные и дополнительные общеобразовательные программы.

В Рощинском центре образования 1 сентября откроется еще одна "Точка роста". Данная площадка ориентирована на естественно-научную и технологическую направленности. В соответствии с новым фирменным стилем проведен косметический ремонт кабинетов химии, физики, биологии, трех лаборантских и рекреации. Приобретено современное оборудование и мебель. Общая сумма средств, выделенных на эти цели, составила порядка 5 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Руководитель "Выборгского районного информационно-методического центра" Ирина Отмашкина уточнила, что еще пять подобных площадок цифрового и гуманитарного профилей успешно действуют в образовательных учреждениях городских и сельских поселений нашего района.

"Точки роста" позволяют освоить на новом качественном уровне основные и дополнительные общеобразовательные программы.

Также в Выборге 1 сентября откроется школьный технопарк "Кванториум". "Кванториум" – это современный формат образования, в том числе дополнительного, уникальная среда, предназначенная для ускоренного развития школьника по различным научно-исследовательским и инженерно-техническим направлениям.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО