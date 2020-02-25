В Выборге 1 сентября откроется школьный технопарк "Кванториум"

"Кванториум" – это современный формат образования, в том числе дополнительного, уникальная среда, предназначенная для ускоренного развития школьника по различным научно-исследовательским и инженерно-техническим направлениям.

На базе СОШ №10 1 сентября начнет свою работу первый в Ленобласти школьный технопарк "Кванториум". Сейчас в учебном заведении идет косметический ремонт помещений. На эти цели было направлено более 12 млн рублей, из которых 10 млн рублей выделены из районного бюджета, остальные – из регионального бюджета в рамках программы "Современное образование Ленинградской области", а также фонда депутата ЗакСа Ленобласти Олега Петрова. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Еще более 24 млн рублей из федерального, регионального и местного бюджетов предусмотрено на приобретении необходимого оборудования и материалов для работы "Кванториума". Инновационный проект ориентирован на повышение качества преподавания предметов технической направленности.

Здесь по-новому будет строиться изучение таких предметов как физика, химия, биология. В нашей школе также откроются кабинеты технологии, информатики и географии. Уверена, что преподавание в новых условиях, с использованием современного оборудования, повысит интерес детей к техническим предметам и инженеров в нашей стране станет больше. Ольга Лобанкова, директор СОШ №10 г. Выборга

Учителя физики, химии и биологии данной школы уже прошли профессиональную переподготовку.

"Кванториум" – это современный формат образования, в том числе дополнительного, уникальная среда, предназначенная для ускоренного развития школьника по различным научно-исследовательским и инженерно-техническим направлениям. Технологиям и навыкам будущего подростки в возрасте от 11 до 18 лет обучаются бесплатно.

Образовательные учреждения Выборгского района готовятся к началу учебного года. В конце июля проходила приемка готовности учреждений образования к новому учебному году. Приняты: 31 школа, 22 детских сада, 4 учреждения дополнительного образования. В двух образовательных организациях заканчиваются ремонтные работы по реновации зданий.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО