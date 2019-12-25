Образовательные учреждения Выборгского района готовятся к началу учебного года

В 2021 году на улучшение материально-технической базы и создание современных условий для реализации образовательных программ, организации внеурочной деятельности в учреждениях образования из бюджетов разного уровня было выделено более 335 миллионов рублей.

Председатель комитета образования Лариса Самченко в ходе совещания с главами администраций поселений Выборгского района рассказала о подготовке образовательных организаций к 2021-2022 учебному году. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В конце июля проходила приемка готовности учреждений образования к новому учебному году. Приняты: 31 школа, 22 детских сада, 4 учреждения дополнительного образования. В двух образовательных организациях заканчиваются ремонтные работы по реновации зданий.

В 2021 году на улучшение материально-технической базы и создание современных условий для реализации образовательных программ, организации внеурочной деятельности в учреждениях образования из бюджетов разного уровня было выделено более 335 миллионов рублей. Лариса Самченко, председатель комитета образования

Наппримет, в рамках национального проекта "Образование" на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды для школы №6 г. Выборга приобретено оборудование на сумму более 2 млн рублей. На базе школы №10 откроется детский технопарк "Кванториум". В соответствии с фирменным стилем ремонтируются кабинеты и рекреации, приобретено оборудование на общую сумму около 35 млн рублей.

На реновацию детского сада №21 г. Выборга (ул. Спортивная, д.14) и здания СОШ №14 (ул. Приморская, д. 24), а также приобретение оборудования затрачено более 126 млн рублей.

Также будут приобретены два школьных автобуса для СОШ №1 г. Выборга и Приморского центра образования на сумму около 5,5 млн рублей.

Кроме того, в 25 учреждениях образования района проводится ремонт и приобретается новое оборудование на средства субсидий депутатов ЗакСа Ленобласти – порядка 50 млн рублей.

Численность обучающихся в 2021-2022 учебному году составит более 17 тысяч школьников, воспитанников дошкольных учреждений – около 9 тысяч ребят.

Также в администрации Выборга обсудили перепись населения и помощь бизнесу.

Фото: Piter.TV; пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО