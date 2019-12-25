В Выборге обсудили весенний призыв, перепись населения и помощь бизнесу

В заседании приняли участие депутат Государственной Думы РФ Светлана Журова, советник губернатора Ленобласти Александр Караванский, глава администрации МО "Выборгский район" Валерий Савинов, его первый заместитель Михаил Павлов.

В среду, 4 августа, состоялось очередное совещание с главами администраций городских и сельских поселений Выборгского района. В заседании приняли участие депутат Государственной Думы РФ Светлана Журова, советник губернатора Ленобласти Александр Караванский, глава администрации МО "Выборгский район" Валерий Савинов, его первый заместитель Михаил Павлов. Вел заседание заместитель главы районной администрации Андрей Голобородько. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Об итогах весенней призывной кампании рассказал начальник военного комиссариата города Выборга и района Игорь Якуб. Он сообщил, что план по призыву – 150 человек – выполнен полностью. Военком отметил хорошую работу сотрудников военно-учетных столов администраций Рощинского, Светогорского и Селезневского поселений. На данный момент началась подготовка к осеннему призыву, который стартует с 1 октября.

Начальник отдела государственной статистики в Выборге Ирина Кузьмина сообщила, что решается вопрос о переносе Всероссийской переписи населения на две недели позже – с 15 октября по 14 ноября. В районе ведется подбор персонала и помещений для переписи. Еще имеются вакансии переписчиков и контролеров полевого уровня. Заработная плата 18 000 и 20 000 рублей в месяц соответственно.

Глава администрации Валерий Савинов поручил главам администраций поселений оказать максимальное содействие в организации Всероссийской переписи в каждом населенном пункте Выборгского района.

Председатель комитета поддержки предпринимательства и потребительского рынка районной администрации Нина Сивицкая сообщила, что в этом году поступило мало заявок от начинающих предпринимателей на получение стартовой субсидии на организацию бизнеса. Нина Сивицкая обратилась к главам администраций поселений, с просьбой организовать работу на местах по информированию потенциальных претендентов на данную меру поддержки.

Также в администрации представили нового прокурора Выборга.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО