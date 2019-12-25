В администрации представили нового прокурора Выборга

До этого Леонид Селивёрстов являлся первым заместителем Гатчинского городского прокурора.

В администрации Выборгского района заместитель прокурора Ленобласти Владимир Ерофеев представил руководителям органов власти различного уровня и ведомственной принадлежности Леонида Селивёрстова. Он назначен на должность Выборгского городского прокурора и приступил к своим обязанностям 2 августа. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

До этого Леонид Селивёрстов являлся первым заместителем Гатчинского городского прокурора. В органах прокуратуры проходит службу с 2007 года.

Выборгский район – особенный. Близость границы, достопримечательности, уникальная природа привлекают сюда множество людей. Наша задача – создать комфортные условия как для жителей района, так и туристов. Леонид Селивёрстов, прокурор

В ближайшее время глава администрации Выборгского района Валерий Савинов и городской прокурор Леонид Селивёрстов проведут двустороннюю встречу.

Также первым замглавы администрации МО "Выборгский район" назначен Михаил Павлов.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО