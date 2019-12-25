Первым замглавы администрации МО "Выборгский район" назначен Михаил Павлов

Работал в Выборгской городской и Кингисеппской городской прокуратурах, Выборгской таможне.

Первым заместителем главы администрации МО "Выборгский район" с 4 августа 2021 года назначен Михаил Павлов. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Михаил Павлов родился 5 февраля 1965 года в Выборге. В 1990 году окончил Ленинградский государственный университет им. А.А. Жданова; специальность – правоведение, квалификация – юрист.

Работал в Выборгской городской и Кингисеппской городской прокуратурах, Выборгской таможне. С ноября 2003 года по июнь 2012 года – замглавы администрации муниципального образования "Выборгский район" – председатель КУМИГ.

С декабря 2012 года по 2021 год – директор ГУП "Леноблинвентаризация" Выборгское БТИ.

Михаил Павлов женат, есть двое детей.

На прошлой неделе Валерий Савинов был назначен на должность главы администрации Выборгского района.

Фото: Piter.tv