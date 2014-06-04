Валерий Савинов назначен на должность главы администрации Выборгского района

В течение трех дней глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин заключит контракт с Валерием Савиновым.

В среду, 28 июля, состоялось внеочередное заседание районного совета депутатов, которое провел глава муниципального образования Дмитрий Никулин. Председатель комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы администрации МО "Выборгский район" Олег Петров представил народным избранникам доклад о процедуре по определению кандидатов на данный пост. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

На итоговом заседании конкурсной комиссии тестирование и индивидуальное собеседование проходили четыре претендента. В результате были определены два кандидата на должность главы администрации МО "Выборгский район".

Комиссия приняла решение поддержать кандидатуры Михаила Торопова и Валерия Савинова. Также члены комиссии единогласно отметили высокий уровень теоретических и практических знаний Валерия Савинова и приняли решение рекомендовать его кандидатуру как наиболее соответствующую профессиональному уровню и квалификационным требованиям, предъявляемым к должности главы администрации. Олег Петров, председатель комиссии по проведению конкурса на замещение должности

В ходе голосования депутаты поддержали решение конкурсной комиссии и проголосовали за назначение Валерия Савинова на должность главы администрации муниципального образования "Выборгский район".

Сегодня для меня очень важный день – я принимаю на себя серьезные обязательства. Обещаю, что работать буду на совесть, во благо жителей Выборгского района и Ленинградской области. Валерий Савинов, и.о. главы районной администрации

В течение трех дней глава МО "Выборгский район" заключит контракт с Валерием Савиновым.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО