На должность главы администрации Выборгского района комиссией рекомендованы два кандидата

На очередном заседании совета депутатов МО "Выборгский район" народным избранникам предстоит выбрать одного из предложенных кандидатов.

В понедельник, 26 июля, состоялось заседание комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы администрации МО "Выборгский район" Ленинградской области. К участию в конкурсе, на основе представленных документов, были допущены 4 претендента. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В ходе процедуры комиссия оценивала профессиональную подготовку кандидатов, стаж и опыт работы, степень соответствия типовым квалификационным требованиям, установленным для замещения должности главы администрации МО.

Претенденты прошли тестирование и собеседование, отвечали на вопросы по знанию Конституции РФ, Устава Ленобласти, федеральных и областных законов, регулирующих общие принципы организации представительных и исполнительных органов государственной власти, местного самоуправления, муниципальной службы, форм планирования и др.

В результате комиссия определила двух кандидатов, набравших наибольшее количество баллов.

Показали высокий профессиональной уровень и набрали наибольшее количество баллов по итогам конкурса два кандидата. Комиссия приняла решение признать конкурс на замещение должности главы администрации муниципального образования "Выборгский район" Ленобласти состоявшимся и рекомендовать совету депутатов МО "Выборгский район" рассмотреть кандидатуры Михаила Торопова и Валерия Савинова на замещение должности главы районной администрации. Олег Петров, председатель конкурсной комиссии, депутат ЗакСа Ленобласти

На очередном заседании совета депутатов МО "Выборгский район" народным избранникам предстоит выбрать одного из предложенных кандидатов на должность главы администрации МО "Выборгский район".

Ранее на Piter.TV: В Выборге принимают меры по укреплению платёжной дисциплины управляющих организаций.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО