В Выборге принимают меры по укреплению платёжной дисциплины управляющих организаций

Информация об УК, которые демонстрируют низкий уровень платежной дисциплины, будет направлена администрацией Выборгского района в Госжилнадзор для принятия мер.

В администрации Выборгского района прошло совещание с руководителями управляющих организаций по вопросу укрепления платежной дисциплины. Его провел замглавы администрации Выборгского района Дмитрий Самойленко. С информацией о задолженностях управляющих организаций выступила директор "РКС-энерго" Светлана Родионовская. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Светлана Родионовская сообщила о работе предприятия по взысканию задолженностей по энергоснабжению и назвала наиболее крупных должников. Затем состоялись переговоры с представителями управляющих организаций по вопросу погашения задолженностей. Почти все руководители управляющих организаций назвали сроки проведения расчетов за поставленный ресурс или подтвердили намерение о заключении рассрочек.

Информация об УК, которые демонстрируют низкий уровень платежной дисциплины, будет направлена администрацией Выборгского района в Госжилнадзор для принятия мер. В частности, в список попала управляющая организация "Коммунальщик".

В настоящее время "РКС-энерго" отключает злостных неплательщиков в индивидуальных домах. В списке – 960 потребителей. Следующим шагом станет отключение за задолженности в многоквартирных домах. Задолженности есть как у жителей, так и у управляющих организаций за потребление электроэнергии в местах общего пользования. Светлана Родионовская, директор "РКС-энерго"

За самовольное подключение электроэнергии после отключения за неуплату предусмотрены штрафы.

Также администрация Выборгского района планирует провести проверку исполнения управляющими организациями правил подготовки домов к отопительному сезону.

На выходных в Выборгском районе проверили соблюдение правил противопожарной безопасности.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО