В Выборгском районе проверили соблюдение правил противопожарной безопасности

Было составлено три административных протокола и проведено 150 разъяснительных бесед.

На выходных на территории Выборгского района проверили соблюдение правил противопожарной безопасности гражданами. В рейд по местам массового отдыха у воды, а также наиболее подверженным угрозе лесных пожаров, вышли представители районной администрации, органов власти поселений, УМВД и ГИМС МЧС РФ. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В результате контрольных мероприятий на территориях Полянского и Приморского поселений были проведены 116 разъяснительных бесед с гражданами, вручены памятки о соблюдении правил противопожарной безопасности.

В Первомайском и Высоцком поселениях одними беседами не ограничилось. В ходе проверки традиционных мест купания граждан на озерах Длинное и Ильичевское в Первомайском поселении, мыса Южный и Портовой набережной в Высоцке составлено 3 административных протокола (помимо 30 профилактических бесед).

С 11 июня в Ленобласти действует особый противопожарный режим о запрете посещение лесов, разведении огня, установке лагерей.

Ранее на Piter.TV: В Выборгском районе принимаются меры по недопущению возникновения АЧС.

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