В Выборгском районе принимаются меры по недопущению возникновения АЧС

На сегодняшний день в Выборгском районе возникновения очагов АЧС не обнаружено.

В Выборгском районе усилены противоэпизоотические меры в связи с острым ухудшением ситуации по африканской чуме свиней на территории России. В частности, стойкая неблагополучная обстановка сложилась в Псковской области, где очаги заражения выявлены в пяти районах. Вирус был обнаружен как в дикой фауне, так и среди поголовья домашних животных. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В связи с тем, что на территории Псковской области зарегистрированы 8 очагов АЧС, остро стоит вопрос об усилении комплекса мер по недопущению возникновения заболевания в Выборгском районе. Особое внимание, в том числе, нужно уделить разъяснительной работе по соблюдению норм санитарных и ветеринарных требований, связанных с содержанием животных, переработкой, хранением и реализацией продукции животноводства. Валерий Савинов, исполняющий обязанности главы районной администрации, председатель противоэпизоотической комиссии

С целью повышения уровня биобезопасности свиноводческих объектов специалисты станции по борьбе с болезнями животных по Выборгскому району проводят дополнительные ветеринарно-санитарные обследования свиноводческих хозяйств, посещают личные подсобные и крестьянские фермерские хозяйства. Также ветеринарные врачи участвуют в рейдах по выявлению и пресечению несанкционированной торговли продукцией свиноводства. На сегодняшний день в Выборгском районе возникновения очагов АЧС не обнаружено.

Телефон горячей линии ГБУ ЛО "СББЖ Выборгского района" для обращения граждан на случай несанкционированной торговли продукцией свиноводства, животными, а также заболеваний и падежа домашних животных и птиц: 8 (921) 302-98-90.

На прошлой неделе в Выборге обсудили меры по недопущению возникновения птичьего гриппа.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО