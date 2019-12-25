В Выборге обсудили меры по недопущению возникновения птичьего гриппа

Совещание провел исполняющий обязанности главы администрации МО "Выборгский район" Валерий Савинов.

При администрации Выборгского района состоялось заседание противоэпизоотической комиссии. В нем приняли участие представители структурных подразделений районной администрации, Станции по борьбе с болезнями животных, МЧС России, отделения Роспотребнадзора и др. Совещание провел исполняющий обязанности главы администрации МО "Выборгский район" Валерий Савинов. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Работа по сохранению эпизоотического благополучия в Выборгском районе является одним из приоритетных направлений деятельности администрации в сфере агропромышленного комплекса и, в частности, животноводстве и птицеводстве. Валерий Савинов, исполняющий обязанности главы администрации МО "Выборгский район"

Участники заседания обсудили меры по недопущению возникновения и распространения вируса гриппа птиц на территории района. Как отметил и.о. начальника ГБУ ЛО "СББЖ" по Выборгскому району Александр Русских, актуальность вопроса связана с выявлением в приграничных районах Финляндии 22 случаев заболевания птиц.

Также был заслушан отчет каждой группы мобильного отряда о готовности к проведению мероприятий в случае обнаружения очага заболевания, а также действиях по его локализации и ликвидации.

Выборгский район является благополучным по эпизоотическому состоянию. У нас принимаются все необходимые меры по недопущению заражения животных и птиц. Елена Мерзликина, начальник отдела аграрной политики районной администрации

Начальник сектора сельскохозяйственного производства районной администрации Михаил Голоус представил собравшимся информацию об использовании органических удобрений на основе куриного помета на территории Выборгского района, их востребованности сельхозпредприятиями.

Также в рамках заседания утвердили состав противоэпизоотической комиссии на 2021-2022 гг.

Ранее администрация Выборгского района напомнила предпринимателям о необходимости своевременной очистки урн.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО