Администрация Выборгского района напомнила предпринимателям о необходимости своевременной очистки урн

Отделом благоустройства районной администрации проводятся еженедельные контрольные мероприятия.

Администрация Выборгского района напоминает руководителям предприятий о необходимости своевременной очистки урн у входов в объекты общественного питания и торговые точки. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

По итогам проверки, состоявшейся 3-4 июля, комитетом по-городскому хозяйства зафиксированы переполненные урны у "Пятерочки" на Красной площади, магазина "Красное-Белое" на Рыночной площади и др. Замечания будут направлены представителям бизнеса.

Размещение и очистка данных урн осуществляются владельцами данных торговых точек. Предприятиям потребительского рынка необходимо заключить договор на вывоз отходов.

Отделом благоустройства районной администрации проводятся еженедельные контрольные мероприятия по своевременной очистке урн в исторической части Выборга.

Также в Выборге за выходные дни выявили многочисленное количество рекламных объявлений.

Фото: Piter.tv