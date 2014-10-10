В Выборге за выходные дни выявили многочисленное количество рекламных объявлений

Заместителем главы районной администрации Дмитрием Самойленко дано поручение предприятиям, ответственным за содержание общегородских территорий, убрать данные объявления.

В Выборге за выходные дни выявлено многочисленное количество рекламных объявлений, размещенных на остановочных павильонах, фасадах домов, общегородских территориях и иных не установленных для рекламы точках. По факту нелегальной рекламы составлен протокол об административном правонарушении в отношении физических лиц. Дело будет рассматриваться административной комиссией 9 июля. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Заместителем главы районной администрации Дмитрием Самойленко дано поручение предприятиям, ответственным за содержание общегородских территорий, убрать данные объявления. Администрация Выборгского района также выражает благодарность жителям города за содействие по очистке города от мусорных объявлений.

Жителям напомнили, что размещение объявлений, иных информационных материалов в местах, не установленных для этой цели влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 3000 рублей; на должностных лиц – от 10 до 15 тысяч рублей; на юридических лиц – от 20 до 30 тысяч рублей.

Ранее специалисты Выборгского района провели совместный рейд по местам массового отдыха у воды.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО