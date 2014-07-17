На Малой Каменной в Выборге появится жилой комплекс

В администрации Выборгского района 13 июля состоялись переговоры о реализации намерений. Совещание провел исполняющий обязанности главы администрации Выборгского района Валерий Савинов.

Участок на улице Малой Каменной в Выборге запланирован под строительство многоэтажного жилого комплекса. Между застройщиком и районной администрацией заключен договор аренды муниципального земельного участка площадью 20 688 м2. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В администрации Выборгского района 13 июля состоялись переговоры о реализации намерений. Совещание провел исполняющий обязанности главы администрации Выборгского района Валерий Савинов с участием представителей профильных комитетов. Рассматривались вопросы по исполнению обязательств застройщика и планы по строительству ЖК. Заказчиком выступает ООО "СЗ Сервис – Плюс". Генеральный подрядчик "СУ "Эдельвейс" в настоящее время выполняет проектные работы.

Многоэтажный блочный жилой комплекс включает в себя пять 9-этажных панельных домов. Строительным партнером выступает Сбербанк.

Уже в IV квартале 2021 начнется строительство жилого комплекса на Малой Каменной. Сдать объект планируется в IV квартале 2025 года.

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Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО