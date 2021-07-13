Видео: в Выборге продолжается ремонт дорог

Для приемки отремонтированной дороги администрация Выборгского района привлечет независимую экспертизу.

В Выборге продолжается ремонт дорог по муниципальному контракту. На улице Майорова заасфальтировали тротуар и выровняли бордюры, скоро подрядчик приступит к замене асфальтобетонного покрытия.

Эта улица была включена по заявкам жителей, они обращались неоднократно. Здесь, во-первых, проведены подготовительные работы, чтобы положить асфальт. Мы видим, что уже заасфальтированы тротуары. Когда прокладку делали на тротуаре, здесь и жители участвовали, они смотрели, что и как. Анатолий Смольянинов, депутат по избирательному округу №19 Выборга

Для приемки отремонтированной дороги администрация Выборгского района привлечет независимую экспертизу. Полностью ремонт должен завершиться до 30 августа.

Тем временем для проезда автомобилей на три дня закрыт участок на улице Рубежной. После укладки нового асфальта движение возобновят.

Видео: МГ "Наш город"