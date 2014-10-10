С 12 по 14 июля будет закрыт проезд по Рубежной улице

На восстановление дорог средства выделены из муниципального и регионального бюджетов.

В Выборге продолжается капитальный ремонт дорог. В связи с производством работ дорожных работ на улице Рубежной вводится временное закрытие движения транспорта. Ограничение будет действовать с 12 по 14 июля. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Напомним, на улице Сухова в период выполнения работ также был перекрыт участок. В настоящее время движение транспорта восстановлено, но объект еще не принят в эксплуатацию. Будут проведены восстановительные мероприятия на участке, где находятся подземные инженерные коммуникации. Согласно муниципальному контракту, подрядчик должен завершить работы до 30 августа. Для приемки работ администрация Выборгского района привлечет независимую экспертизу.

Также до конца августа в Выборге будет идти капитальный ремонт дорог по улицам Песочной, Александровской, Майорова, Лесопильной и Петрозаводской. До конца сентября – по ул. Большой Каменной, Промышленной, Таммисуо (от ул. Весенний поток до ул. Промышленной, 2), Южном Валу, Продольной, Тенистой, Советской (от Крепостной до Выборгской), Одесском пер.

На восстановление дорог средства выделены из муниципального и регионального бюджетов.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО