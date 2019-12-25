В Выборге до конца августа будет идти дорожный ремонт на улице Сухова

Дорожный ремонт также начался на улицах Песочной, Александровской, Майорова, Лесопильной, Петрозаводской.

На улице Сухова от проспекта Победы до улицы Сборной проводится ремонт дорожного покрытия и тротуаров. По просьбе жителей произведено занижение тротуаров в местах пешеходных переходов; от проезжей части заасфальтированы также участки, примыкающие к дворовым проездам. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Завершение работ, согласно муниципальному контракту, запланировано 30 августа. Но есть вероятность, что проезд по улице Сухова откроют раньше, в связи с тем, что подрядчик уже производит укладку верхнего асфальтобетонного покрытия.

Только после экспертного заключения будет рассматриваться вопрос о приемке дорожного ремонта. При производстве работ присутствует технадзор. Приемка объекта будет проходить с участием независимой лаборатории. Дмитрий Самойленко, заместитель главы администрации Выборгского района

На период ремонта для проезда закрыта улица Рубежная. О сроках закрытия проезда информация будет размещена на сайте администрации Выборгского района и в СМИ.

Дорожный ремонт также начался на улицах Песочной, Александровской, Майорова, Лесопильной, Петрозаводской.

Ранее в Выборге администрация проверила дома, в которых идет капремонт.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО