В Выборге администрация проверила дома, в которых идет капремонт

Внеплановая проверка состоялась по адресам, откуда поступили жалобы жителей: Набережная 40-летия ВЛКСМ, 7 и ул. Гагарина,10.

В рамках подготовки жилищно-коммунального комплекса к отопительному сезону комитетом по городскому хозяйству районной администрации проводится проверка домов, в которых идет капремонт. Участие в работе принимают представители советов домов, общественности, депутаты. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Внеплановая проверка состоялась 30 июня по адресам, откуда поступили жалобы жителей: Набережная 40-летия ВЛКСМ, 7 и ул. Гагарина,10.

По итогам осмотра выявленные замечания будут направлены заказчику в Фонд капремонта, а также управляющим организациям.

Значимо, что администрация, депутаты, общественность вместе участвуют в проверке жалоб. Это важно для всех. Жители должны быть уверены, что работы выполняются качественно. Александр Эйвазов, председатель совета дома

На данный момент к завершению подходит ремонт кровли на улице Кутузова, 10. Начались работы на улице Промышленной, 2. На Куйбышева, 21 производится замена электросетей. На Данилова, 1 помимо кровельных работ подрядчик выполнит дополнительный объем мероприятий, чтобы исключить протекание.

Ранее совете депутатов представитель Фонда сообщил, что в 2021 году 200 выборгских домов учтены в составе программы капремонта.

Недавно на улице Маяковского в Выборге завершились профилактические работы источника теплоснабжения.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО