На Маяковского в Выборге завершились профилактические работы источника теплоснабжения

При этом ее все управляющие организации приняли своевременные действия по подключению горячей воды в многоквартирных домах. С 25 по 27 июня, по информации единой дежурно-диспетчерской службы администрации Выборгского района, а также диспетчерской службы АО "Выборгтеплоэнерго", поступали жалобы от жителей.

В Выборге завершились профилактические работы источника теплоснабжения на улице Маяковского. Ресурсоснабжающим предприятием 23 июня возобновлена подача горячего водоснабжения на Папула; в центральной части города – 25 июня. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

При этом ее все управляющие организации приняли своевременные действия по подключению горячей воды в многоквартирных домах. С 25 по 27 июня, по информации единой дежурно-диспетчерской службы администрации Выборгского района, а также диспетчерской службы АО "Выборгтеплоэнерго", поступали жалобы от жителей.

Администрацией Выборгского района проведена работа с представителями сферы содержания жилья о недопустимости бездействия в период восстановления центрального водоснабжения и недопущению впредь подобных ситуаций.

В котельной на Маяковского проводился необходимый объем профилактических мероприятий в период с 9 по 22 июня. Мероприятия проведены не только в котельной, но и на теплотрассах, с целью повышения надежности работы и снижения повреждаемости объектов. Магистральные сети успешно прошли проверку.

В рамках производственной программы была проведена замена участков теплосетей от улицы Маяковского до поликлиники на улице Ильинской, по ул. Выборгской (около Дворца творчества), на Ленинградском шоссе, 28.

Следующими на профилактический ремонт останавливаются источники теплоснабжения, которые обслуживают южный микрорайон города.

С 7 по 20 июля проведут профилактические работы на котельный микрорайон "А". Горячее водоснабжение будет приостановлено на участке: Ленинградское шоссе - ул. Гагарина - Одесский пер. - ул. Черноморская - Морская наб. - Московский пр.- ул. Данилова - пр. Суворова - ул. Крепостная - ул. Советская - пр. Ленина - Гатчинский пер.- Железнодорожный туп.- ул. Куйбышева - Пекарный пер.

С 4 по 17 августа на период профилактического ремонта котельной на ул. Большая Каменной будет отключена горячая вода по южной границе существующей жилой застройки Центрального района, далее по Приморскому шоссе, ул. Приморской – Ленинградскому шоссе, закольцовывая участок до ул. Большой Каменной.

Ранее в Выборге региональный оператор до 1 июля обязался улучшить ситуацию с вывозом мусора.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО