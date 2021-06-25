В Выборге региональный оператор до 1 июля обязался улучшить ситуацию с вывозом мусора

Валерий Савинов выступил в защиту интересов населения. Он проанализировал жалобы жителей, поступающие из разных муниципальных образований Выборгского района, и отметил общую тенденцию – поводом для обращений всегда являются переполненные контейнеры.

В администрации Выборгского района состоялось совещание с участием представителей регионального оператора по вывозу ТКО, его субподрядчиков и глав администраций городских и сельских поселений. Совещание провел исполняющий обязанности главы администрации Выборгского района Валерий Савинов.

Валерий Савинов выступил в защиту интересов населения. Он проанализировал жалобы жителей, поступающие из разных муниципальных образований Выборгского района, и отметил общую тенденцию – поводом для обращений всегда являются переполненные контейнеры.

У нас 9 утра, контейнерные площадки переполненные. Как люди будут мусор выносить? Они будут рядом кидать, там уже крысы бегают, люди жалуются. Валерий Савинов, исполняющий обязанности главы администрации Выборгского района

Председатель районного комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов Анна Каграманян отметила, что к решению вопроса уже привлечен областной комитет по обращению с отходами.

Вывоз крупногабаритного мусора производится крайне редко, отсутствует график вывоза ТКО. Администрация Выборгского района неоднократно обращалась в комитет Ленобласти по обращению с отходами и в УК по обращению с отходами с целью оказать содействие в решении данной проблемы и принять меры реагирования. Анна Каграманян, председатель районного комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов

С наступлением летнего периода и большим увеличением численности сезонного населения увеличиваются и объемы мусора. Проблемы с несвоевременным вывозом зафиксирован в Рощинском, Первомайском, Полянском, Гончаровском, Приморском, Селезневском, Светогорском поселениях.

Должны быть предложения, реально выработанные из жизни, которыми мы можем пользоваться, чтобы обеспечить экологическую стабильность и здоровье наших граждан, особенно в такой период времени. Валерий Савинов, исполняющий обязанности главы администрации Выборгского района

Для оптимизации своевременного вывоза мусора было предложено привлекать субподрядчиков. Для крупногабаритного мусора предложено организовать отдельное место для их сбора и вывоза. А на всех контейнерных площадках во всех населенных пунктах установить аншлаги с графиками вывоза мусора, телефонами перевозчиков.

Представители регионального оператора по обращению с отходами обязались до 1 июля принять меры по улучшению качества обслуживания.

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Видео: МГ "Наш город"