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В Выборге ежедневно выполняют влажную уборку дорог
Сегодня, 15:49
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Выборге ежедневно выполняют влажную уборку дорог

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Основная задача летнего содержания улиц заключается в удалении пыли, загрязнений.

В Выборге ежедневно выполняют влажную уборку автомобильных дорог. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Работы осуществляются поливомоечными машинами, снабженными оборудованием для распыления воды и объемным баком-цистерной.

Основная задача летнего содержания улиц заключается в удалении пыли, загрязнений, скапливающихся на покрытии дорог.

Также в Выборге продолжается работа по спилу старых и больных деревьев.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Теги: дороги, уборка дорог
Категории: Выборг, Лента новостей,

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