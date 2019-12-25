В Выборге ежедневно выполняют влажную уборку дорог

Основная задача летнего содержания улиц заключается в удалении пыли, загрязнений.

В Выборге ежедневно выполняют влажную уборку автомобильных дорог. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Работы осуществляются поливомоечными машинами, снабженными оборудованием для распыления воды и объемным баком-цистерной.

Основная задача летнего содержания улиц заключается в удалении пыли, загрязнений, скапливающихся на покрытии дорог.

Также в Выборге продолжается работа по спилу старых и больных деревьев.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО