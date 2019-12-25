Новая система обращения с отходами будет утверждена в Петербурге

Начиная с 2027 года весь объем производимых ТКО будет перенаправляться на сортировку, после которой определённая часть продолжит поступать на полигоны для захоронения.

В Петербурге намерены утвердить модернизированную систему переработки и утилизации отходов. Проект соответствующей схемы представлен на портале общественного обсуждения нормативных актов правительства города.

Новый проект предусматривает значительное сокращение доли твердых коммунальных отходов, подлежащих захоронению: с 77% в 2026 году до 48% в 2035 году. Начиная с 2027 года весь объем производимых ТКО будет перенаправляться на сортировку, после которой определённая часть продолжит поступать на полигоны для захоронения.

Планируется создание нескольких крупных перерабатывающих комплексов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области: КПО "Островский", "Новоселки", "Дубровка", "Юго-Западный-2" и "Юго-Восточный". Дополнительно намечена реконструкция существующих объектов "ЭкоВаст" и "Волхонка".

Реализация новой схемы запланирована с 1 января 2026 года.

