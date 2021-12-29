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Советники лидеров Германии и Франции прокатились на "русской тройке"

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Оба прибыли в Россию для переговоров с замглавы администрации президента.

Советник канцлера Германии Йенс Плетнер и советник президента Франции Эммануэль Бонн прокатились на "русской тройке" в Подмосковье. Об этом сообщает "РИА Новости".

Советники заняли место в санях, расписанных под хохлому. Оба прибыли в Россию для переговоров с замглавы администрации президента России Дмитрием Козаком. После проката их угостили чаем из самовара.

Встреча с Козаком прошла на территории усадьбы "Архангельское".

Ранее мы сообщали, что Великобритания готовит санкции против России на случай вторжения на Украину.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: германия, дмитрий козак, замглавы администрации, йенс плетнер, подмосковье, россия, советник, франция, эммануэль бонн
Категории: Лента новостей, Новости России,

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