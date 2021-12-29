Великобритания готовит санкции против России на случай вторжения на Украину

По ее словам, эти санкции серьезно отразятся на российской экономике.

Великобритания готовит санкции против России на случай возможного военного вторжения на Украину. Об этом сообщила глава МИД королевства Элизабет Трасс на выступлении в Палате общин парламента.

По словам Трасс, британские власти дали понять, что любое вторжение на Украину повлечет за собой последствия. Она отметила, что это серьезно отразится на российской экономике.

Соединенное Королевство вместе со своими союзниками работает над высокоэффективными мерами, направленными против российского финансового сектора и физических лиц. Элизабет Трасс, глава МИД Великобритании

Ранее стало известно, что США продолжат оказывать помощь Украине в области обороны.

Видео: YouTube / The Sun