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В Выборге отремонтируют городскую баню №3

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Предположительно, баня №3 откроется в следующем году.

Жители Выборга обратились к депутату ЗакСа Ленобласти Михаилу Макарову с просьбой разобраться с городской баней №3, которая закрылась два года назад.

Я сам заядлый парильщик и много лет ходил в эту баню, сейчас хожу в первую баню. Вопрос этот нужно было сдвигать с мертвой точки, потому что это, действительно, проблемная ситуация. Будем надеяться, что в ближайшее время будет конкретное число, конкретный день, когда мы все вместе вернемся в третью баню с удовольствием.

Михаил Макаров, депутат ЗакСа Ленобласти

Стало известно, что появились инвесторы, которые хотят возобновить работу третьей бани. Уже разобраны печи в "сердце" бани – в парильном отделении.

Ждем инженеров из проектного бюро, которые нам подскажут, как это правильно сделать и воссоздать печи заново.

Александр Нисторович, инвестор      

Следом начнется реновация моечного отделения и раздевалок. Также заменят оконные блоки.

Не стоит цели "заработать денег", это больше социальный проект для граждан, которые живут в Южном микрорайоне. Чтобы они могли провести банный день с комфортом.

Александр Нисторович, инвестор

После того как третью баню приведут в порядок, начнут ремонтировать и баню №1 на улице Акулова. Ее планируют значительно обновить, устроив там сауну, хамам и массажный кабинет.

Предположительно, баня №3 откроется в следующем году.

На прошлой неделе в Выборге обсудили перепись населения и помощь бизнесу.

Видео: МГ "Наш город"

Теги: баня, закс ленобласти, михаил макаров
Категории: Выборг, Лента новостей,

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