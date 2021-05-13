Жители Выборга с 26 апреля по 30 мая на портале 47.gorodsreda.ru должны сами выбрать, как будет выглядеть общественное пространство.

В Выборге презентовали два проекта благоустройства Батарейной горы. Оба они участвуют в федеральной программе "Формирование комфортной городской среды". Жители Выборга с 26 апреля по 30 мая на портале 47.gorodsreda.ru должны сами выбрать, как будет выглядеть общественное пространство.

Первый вариант предусматривает формирование концертной территории, центром композиции является амфитеатр. Планируется строительство детской и спортивной площадок, а также зоны отдыха.

Второй вариант также предполагает обустройство территории для детей, для спокойного отдыха, смотровой площадки, возведение амфитеатра со сценой. Предусмотрена подсветка сохранившейся стены Восточно-Выборгских укреплений.

Лидерство по голосованию держат Пикалево, Коммунар, Сланцы, Бокситогорск.

В Выборге до 30 мая продлится конкурс на лучшую уборку дворов.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Видео: МГ "Наш город"